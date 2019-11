Gattuso-Napoli, Tuttosport: è il primo nome valutato se la situazione dovesse precipitare. Farebbe da traghettatore fino a giugno

Ultimissime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si spinge molto in avanti per quanto riguarda il futuro del Napoli. Il quotidiano torinese immagina un rino Gattuso traghettatore degli azzurri fino a fine stagione qualora le cose con Ancelotti dovessero precipitare in maniera irrimediabile.

GATTUSO TRAGHETTATORE NAPOLI?