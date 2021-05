Gattuso tra Fiorentina ed un'altra di A: Lotito potrebbe pensare a lui per la Lazio in caso di addio ad Inzaghi

Calciomercato Napoli - La notizia più attesa in casa Fiorentina è quella legata al prossimo allenatore, col nome di Gattuso sempre in primissimo piano secondo il Corriere Fiorentino.

"Il tecnico del Napoli ha ricevuto garanzie tecniche sulla volontà di accontentarlo mentre l’accordo economico non è un problema. Sono altri, gli ostacoli: Ringhio vuole prima di tutto concentrarsi sul finale di stagione e un effetto domino che dopo l’annuncio Mourinho-Roma potrebbe coinvolgere diverse panchine. Comprese quelle di Juventus, Inter e Lazio. Proprio il club di Lotito sarebbe un concorrente molto pericoloso in caso di addio ad Inzaghi. Ecco perché, per la Fiorentina, si continua a parlare di possibili alternative: Fonseca, Juric"