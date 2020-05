Gattuso punta la Coppa Italia! Vuole vincerla, intensificati gli allenamenti

Ultime Calcio Napoli - Gennaro Gattuso punta la Coppa Italia. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, è ghiotta per gli azzurri l'occasione di alzare un trofeo tra il 12 e il 17 giugno e il tecnico partenopeo ne vuole assolutamente approfittare.

Gattuso punta la Coppa Italia

Del resto si parte dallo 0-1 di Milano, con gara al San Paolo che potrebbe spianare la strada verso una finalissima con Juventus o Milan. Sarebbe un modo, questo, per impreziosire una stagione in rimonta. Il mister ora sa di dover preparare i suoi giocatori per una partenza sprint, e a Castel Volturno si è già iniziato a fare davvero con le urla dell'allenatore che già rimbombano nel centro sportivo. Il mister ha già intensificato il lavoro atletico, tecnico e tattico. Il livello di concentrazione è già alto.