Gattuso potrebbe ricevere una buona notizia in mediana da Fabian, i dettagli

Ultime notizie Napoli - Il Napoli affronterà le due gare verità contro Atalanta e Juventus senza i due centrali di maggiore affidamento. Un problema non da poco da risolvere, ma nel calcio ai tempi del Covid bisogna stringere i denti, secondo Repubblica.

"Gattuso almeno potrebbe ricevere una buona notizia in mediana: Fabiàn si è allenato regolarmente con i compagni e sicuramente sarà convocato. Uno spezzone di partita con l’Atalanta potrebbe spalancargli anche le porte del match contro la Juventus. Una risorsa in più in mediana è fondamentale, così come Osimhen per il reparto offensivo"