Gattuso: "Orgoglioso di aver allenato il Napoli, match spesso spettacolari e Champions persa dopo problemi e infortuni mai visti! Non so perchè De Laurentiis neghi di avermi proposto il rinnovo"

Gennaro Gattuso, ex allenatore di Napoli e Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Vi proponiamo alcuni brevi stralci.

«Non ho l’ossessione di parlare a tutti i costi. Ho soltanto il vizio di dire la verità . Tanto, se una cosa non sta in piedi, cade da sola».

Tipo le presunte supercommissioni per portare a Firenze giocatori del suo procuratore Mendes?

«Sul tema non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia: alleno da 8 anni e non ho mai fatto acquistare un assistito di Mendes, né lui me lo ha mai imposto. Neanche una volta. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli c’erano già »

Perché De Laurentiis, che le aveva proposto il rinnovo col Napoli, adesso nega di averlo fatto?

«Non lo so. Io sono orgoglioso di avere allenato una grande squadra in una grande città . In una stagione con problemi e infortuni mai visti, abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari»