Napoli - Nella sua intervista a Repubblica, Gennaro Gattuso ha parlato anche delle sue dimissioni al Milan, del non rinnovo col Napoli e del mancato matrimonio con la Fiorentina: "Non ho la smania di una panchina a tutti i costi. Ne devo essere convinto. Per ora guardo partite, studio e aspetto. Non mi pento assolutamente di niente: posso permettermi il lusso della verità".