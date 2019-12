Gattuso-Napoli, Repubblica: in tre giorni allenamenti più duri, avversari al video e sei ore per provare 4-3-3

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica ricostruisce le prime ore di Gennaro Gattuso in casa azzurra e svela le metodologie di lavoro intraprese presso il centro tecnico di Castel Volturno

Erano venute meno le basi ed è da lì che è ripartito a testa bassa Rino Gattuso, dall’A-B-C, consapevole di avere appena tre giorni di tempo per preparare la sua prima recita sulla panchina del Napoli. Allenamenti più lunghi e duri, sedute tattiche approfondite, lezioni sugli avversari davanti al video. La strada da seguire gliel’hanno indicata anche i suoi nuovi giocatori, nel corso dei colloqui di gruppo e individuali che hanno preceduto la partita di oggi pomeriggio al San Paolo con il Parma, 90’ in cui la posta in palio sarà il settimo posto della classifica.

Bastavano i numeri per rendere bene l’idea dell’abisso in cui sono precipitati gli azzurri, dopo essere partiti in estate con la convinzione di poter competere per lo scudetto. Ma la squadra si è messa lo stesso a nudo davanti all’erede di Carlo Ancelotti: ammettendo con umiltà d’aver bisogno di un maestro e non di un docente universitario, di un fratello maggiore e non di un padre, della carica di un sergente di ferro e non di un leader calmo

Le premesse adesso ci sono, per ché Ringhio non si è limitato a fare da motivatore e ha restituito agli azzurri l’abito tattico a loro più congeniale, rispolverando con 6 ore filate di intense prove generali a Castel Volturno il modulo 4-3-3, alla vigilia (passata in ritiro) della sfida con il Parma. Ancelotti non c’è più. Insigne – che torna titolare e al centro del progetto – e i suoi compagni non hanno più alibi.