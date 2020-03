Gattuso-Napoli, Gazzetta rivela: anche lo spogliatoio spinge per la riconferma, i calciatori lo ammirano per quattro ragioni

Ultimissime calcio Napoli- L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena importante per quanto riguarda la riconferma di Gattuso a Napoli.

In particolar modo, è stata importante la fiducia totale dello spogliatoio nell'attuale allenatore. I calciatori apprezzano molto la sua umiltà e la fermezza nel pretendere il massimo durante gli allenamenti. Inoltre la scelta di mettere fuori chi non si allena al massimo, ha aumentato l'effettiva credibilità di Rino agli occhi dei ragazzi. Gattuso è riuscito ad entrare nella coscienza di ogni calciatore spronandola come nessuno prima. Questo è un altro dettaglio molto apprezzato dallo spogliatoio che ne ha riconosciuto anche l'onestà nella gestione del rapporto.