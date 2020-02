Il Mattino - L'emergenza è finita, arrivano ottime notizie per Gattuso

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alle ultime notizie in casa Napoli:

"L’emergenza infortuni è finita, una buona notizia per Gattuso. Il tecnico adesso potrà avere più scelte in tutti i reparti e affidarsi a soluzioni diverse in questo mese di febbraio pieno di impegni per gli azzurri con sette partite tra campionato, coppa Italia e Champions League. In difesa ci sono i rientri in gruppo di Maksimovic e Koulibaly. A Genova con la Sampdoria l’allenatore azzurro potrà portarli almeno in panchina, anche se il serbo ha ripreso gli allenamenti una settimana prima del senegalese e quindi avrà più possibilità di giocare dal primo minuto. In attacco il ritorno di Mertens sarà molto importante: il belga per caratteristiche potrà dare più soluzioni offensive al tecnico azzurro. Dries può giocare sia da prima punta che da esterno, attacca la profondità ed è rapidissimo in dribbling nell’uno contro uno".