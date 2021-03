Tuttosport - Gattuso-Milan, contatti mai interrotti: bel gesto dello staff medico rossonero quando la miastenia ha colpito nuovamente Rino

Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Gattuso: "Rino si sente costantemente col mondo Milan: i contatti sono periodici, con Maldini il rapporto, che si era raffreddato negli ultimi mesi del periodo in panchina per colpa delle frizioni con Leonardo, è tornato quello buono di un tempo. Quando Gattuso qualche mese fa ha avuto di nuovo problemi agli occhi, l'aiuto dallo staff medico rossonero è stato immediato, visto che la miastenia gli era stata diagnostica la prima volta nel 2012, quando ringhiava in mezzo al campo".