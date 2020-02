Gattuso lascia a casa Allan, CdM: spunta la reazione del brasiliano

Ultime calcio Napoli - Ha detto più volte che la notte non ci dorme, il Napoli «bipolare» fa perdere il sonno a Rino Gattuso, che ha esaurito il tempo della conoscenza dei singoli e soprattutto quello in cui distillare serenità e comprensione.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Ringhio mette le carte in chiaro, lo fa senza preoccuparsi di urtare la suscettibilità dei giocatori. Pane al pane e vino al vino anche in favore di telecamera, dopo aver chiesto ad Allan di lasciare il campo prima della fine dell’allenamento. Sì, lo ha mandato a casa e naturalmente lo ha escluso dai convocati per la trasferta di Cagliari. «Non corre, cammina. Fa delle lunghe camminate. Non si allena come dico io, è giusto che resti a casa». Ha chinato il capo, il brasiliano. Ed è andato via, consapevole che altre volte Rino lo aveva «coperto». Un mese fa durante Napoli-Fiorentina era stato sostituito e non aveva gradito. Aveva lasciato i compagni in campo e senza passare per la panchina aveva guadagnato gli spogliatoi. Gattuso lo aveva «giustificato». Ieri, alla vigilia della trasferta di Cagliari (che arriva appunto dopo la batosta con il Lecce e la vittoria contro l’Inter in Coppa) l’allenatore chiede a tutti di remare dalla stessa parte".