Gattuso-Juve, Tuttosport: ottimi rapporti con l'entourage, ai bianconeri piacciono due doti dell'allenatore del Napoli

Ultime notizie Napoli - Gennaro Gattuso può essere una pista valida per la panchina della Juventus? Secondo Tuttosport, lo è eccome.

"Attenzione anche alla candidatura di Gattuso, una pista nata inizialmente nelle retrovie e che respira per diverse ragioni. Intanto tra l’entourage del tecnico in uscita dal Napoli e i vertici del club bianconero il rapporto è ottimo. Eppoi di Ringhio piacciono non solamente le qualità caratteriali, tanto da essere in grado di gestire anche eventuali problemi di spogliatoio, ma anche la capacità di imprimere il proprio marchio sulle squadre che allena. Proprio il Napoli di questa stagione è squadra perfettamente riconoscibile, tatticamente e non solo. Senza contare il fatto che il tecnico, sul quale continua a premere la Fiorentina, abbia già una discreta esperienza: dal Sion al Palermo passando per l’Ofi Creta con balzo al Milan e al Napoli, omaggiato di una Coppa Italia. È un allenatore giovane - un ’78 rispetto al ’79 Pirlo - ma non esattamente alle primissime armi"