Gattuso: "Io razzista? E allora perché avrei fatto acquistare Bakayoko al Napoli?"

Calcio Napoli - Rino Gattuso già contestato a Valencia. L'ex allenatore del Napoli è al centro di una vera e propria polemica per alcune sue frasi dette in passato e considerate razziste. Rino ha affidato alla Gazzetta dello Sport la risposta a queste pesanti accuse.

Ecco cosa ha detto Gattuso:

"La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata. Allora cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo. Razzista io? E allora perché avrei fatto acquistare, quand’ero al Napoli, Bakayoko? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti dei quali sono stati miei compagni di squadra e amici".