Gattuso in bilico, Repubblica: dovrà essere monitorata a freddo la collera di De Laurentiis, Rino non trova la via d’uscita dal tunnel

Ultime notizie Napoli - Poco o niente da salvare per l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, che ora potrà aggrapparsi solo al recupero di almeno qualcuno dei tanti infortunati. Ammesso sempre che la pazienza del suo presidente non finisca prima, secondo Repubblica.

“Gattuso si era già presentato a Bergamo senza sette giocatori e non trova la via d’uscita dal tunnel. Per questo dovrà essere monitorata a freddo la collera di De Laurentiis, per capire se anche stavolta resterà solo passeggera. A Gasperini è al contrario passata la rabbia per la sua espulsione per proteste nel primo tempo”