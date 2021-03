Gattuso ha offerte per il futuro! Repubblica: sul piatto il Wolverhampton in Premier, con De Laurentiis è un separato in casa

Ultime notizie Napoli - De Laurentiis e Gattuso sono separati in casa e a unirli c’è adesso soltanto l’interesse comune di finire alla grande il campionato, come racconta Repubblica.

"Il presidente ha bisogno della qualificazione per la Champions per tamponare i danni della crisi economica. Al tecnico serve invece come biglietto da visita per il suo prossimo approdo, con le offerte ricevute dalla Premier (Wolverhampton) e soprattutto dalla Fiorentina e dalla Lazio di Claudio Lotito, che sembra a sua volta intenzionato a cambiare allenatore"