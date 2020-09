Gattuso ha chiamato ADL per sincerarsi delle sue condizioni: i dettagli

I colleghi dell’edizione odierna di Repubblica svelano alcuni particolari in merito alla situazione di Aurelio De Laurentiis:

"Gattuso ha invece chiamato il presidente soprattutto per sincerarsi delle sue condizioni di salute, come hanno fatto del resto anche alcuni giocatori (arrivati da parte loro al venticinquesimo tampone). Il club è stato sempre in prima linea nella battaglia contro il Covid e pure per questo Adl non si aspettava le pesanti critiche per la sua positività. Appena guarito e uscito dalla quarantena dirà la sua, questo è certo. Adesso però non è il momento delle polemiche".