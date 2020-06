Repubblica - Prima l'allenamento a Castel Volturno e poi i funerali della sorella in Calabria: Gattuso non ha voluto modificare i suoi piani

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a Gattuso e a ciò che accadrà oggi al tecnico partenopeo:

"Il tecnico ha confermato infatti la sua presenza a Castel Volturno per stamattina, anche se nel tardo pomeriggio in Calabria si terranno i funerali della sorella Francesca, scomparsa ad appena 37 anni. L’enorme dolore e il lutto da una parte, la grande professionalità dall’altra: in mezzo la scelta di conciliare nonostante il terribile momento gli affetti e il lavoro, sia pure con il cuore spezzato. Nemmeno il faticoso viaggio da affrontare tra Napoli e Corigliano, almeno tre ore d’auto, ha tuttavia convinto l’allenatore azzurro a modificare i suoi piani e a rinunciare all’appuntamento dato ai giocatori. « Ci vediamo al Training Center » . L’appuntamento è fissato per le 10 e come se non bastasse ci sarà spazio anche per l’ennesimo tampone, il decimo della serie, da eseguire prima di scendere in campo".