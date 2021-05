CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso: "Lascerà Napoli a fine stagione. Dicono che sia il primo obiettivo di Commisso. Sarebbe un passo indietro per un allenatore che nelle ultime tre stagioni è sempre arrivato in Europa e va in una squadra che non ci arriva da cinque anni. A meno che la Fiorentina non voglia tornare a quei livelli".