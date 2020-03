CorSport - Gattuso ha chiesto Barisic del Rangers a De Laurentiis, oltre che la conferma di tre punti saldi della squadra

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, riflessioni e richieste, reciproche valutazioni però anche una certezza. Una base su cui (eventualmente) ripartire e costruire il futuro. In un solo concetto, il tris d’assi di Gattuso: Fabian, Zielinski, Mertens. Proprio così: in occasione della riunione di venerdì, al capitolo mercato il tecnico azzurro ha spiegato a De Laurentiis che tra i suoi desideri c’è la conferma dei tre signori di cui sopra. Due centrocampisti e un attaccante da record: loro, per un motivo o per un altro in copertina da un po’ per questioni legate a corteggiatori prestigiosi o a complesse trattative di rinnovo, sono ritenuti molto più che importanti.

E se per Dries la situazione viaggia spedita verso il prolungamento fino al 2022, con gli altri si lavora da tempo per trovare un'intesa. Soprattutto in merito all'entità della clausola rescissoria. Il futuro è già cominciato, insomma, sebbene non ancora definito: i grandi interrogativi sono Callejon, l’altro uomo in scadenza il 30 giugno, e poi Allan, Koulibaly, Milik e Lozano. Tutti in bilico. La novità? Sulla fascia sinistra: Borna Barisic, mancino croato dei Rangers.