"Se giocate male e non segnate sarà colpa mia, non dovete fermarvi mai": davanti a De Laurentiis arrivano le prime frecciate di Gattuso

Ultime calcio Napoli - Il secondo giorno napoletano di Gattuso è stato all'insegna delle riunioni: con il suo staff per definire alcune modifiche alle abitudini della squadra. Con il presidente De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli dei sei contratti per i collaboratori, poi la decisione del patron di seguire anche l'allenamento, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Gattuso parla alla squadra davanti a De Laurentiis

"Rino è severo. Probabilmente per primo con se stesso. Le sue parole sono frecciate.

«Se giocate male sarà colpa mia, se non segnate sarà colpa mia... Quindi non dovete fermarvi mai».

Il patron è tornato vicino alla squadra, come segnale ulteriore di un cambiamento. Un tocco, massimo due: per vedere il nuovo Napoli ci vorrà del tempo, ma qualcosa già col Parma, in termini di intensità, si vedrà di sicuro"