Repubblica - Gattuso convoca 34 giocatori per il ritiro, oggi tamponi al San Paolo e poi tutti a casa

I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al raduno della SSC Napoli in programma oggi pomeriggio:

"Il Napoli ha dato appuntamento al San Paolo a 34 giocatori (ci sono 4 portieri), quindi non è rimasto a casa nessuno, compresi i giovani ( tipo Tutino o Senese, ad esempio) che poi troveranno una nuova sistemazione in prestito. Stesso discorso anche per i big in odore di cessione: Koulibaly aspetta notizie dal City, Allan spinge per l’Everton (ma l’accordo non c’è ancora) e Milik non ha ancora perso le speranze di andare alla Juventus, a sua volta alle prese con la grana Higuain. Per almeno 5- 6 giorni saranno tutti agli ordini di Gattuso, poi ci sarà un ricambio considerando pure gli impegni dei nazionali che quindi lasceranno l’Abruzzo. La procedura ovviamente è abbastanza rigida: dopo tamponi e sierologici, i giocatori rientreranno a casa in attesa dell’esito. Domani è prevista la partenza per Castel di Sangro e nel pomeriggio primo allenamento".