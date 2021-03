Gattuso avrà tutti a disposizione solo giovedì: col Crotone non ci sarà Koulibaly, la coppia centrale sarà Manolas-Maksimovic

Napoli Calcio - L'obiettivo per il finale di stagione è conquistare un posto in Champions League e ovviamente la presenza di Mertens è impostantissima. Mancano tanti nazionali ma Gattuso sta spingendo come se avesse a disposizione il gruppo per intero: ieri una partitina a tutto campo a Castel Volturno tra due squadre miste con alcuni ragazzi del settore giovanile (Petagna ha svolto una seduta personalizzata in campo, Rrahmani in campo e in palestra: tutti e due saranno recuperabili per la sfida di sabato 3 aprile contro il Crotone).

Manolas

Secondo quanto riferisce Il Mattino: