Gazzetta - Gattuso sarà l'allenatore del Napoli anche la prossima stagione: si attende solo l'ufficialità

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Rino Gattuso:

"Il Napoli che verrà ha già delle certezze. Ripartirà da Rino Gattuso, colui che l’ha riportato in zona Europa, dopo averla rincorsa per tre lunghi mesi, durante i quali ha dovuto superare ostacoli che avrebbero potuto abbattere chiunque. Ma, lui ha resistito e si è saputo meritare quella conferma che Aurelio De Laurentiis dovrà soltanto ufficializzare a tempo debito, quando verrà definito in tutti i particolari il nuovo accordo. Nell’incontro avuto giovedì, presidente e allenatore hanno discusso, tra l’altro, del nuovo organico, hanno accennato anche ad eventuali cessioni e su come riorganizzare il progetto da avviare".