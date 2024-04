CorSport - Gasperini in pole per la panchina del Napoli: De Laurentiis apre alla difesa a tre, la situazione

Napoli stregato da Gian Piero Gasperini scrive questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'attuale allenatore dell'Atalanta balza praticamente in testa alle preferenze del presidente Aurelio De Laurentiis che trattò proprio Gasp nel 2011 salvo poi lasciarlo con il cerino in mano decidendo di riconfermare sulla panchina azzurra Walter Mazzarri.

Gasperini in pole per la panchina del Napoli

Calciomercato Napoli - Gian Piero Gasperini torna dunque prepotentemente di moda per allenare il Napoli la prossima stagione. La sua idea di gioco, basata anche sulla valorizzazione del gioco e dei giovani, ha fatto nuovamente breccia a quanto pare nel presidente De Laurentiis che proverà a soffiarlo all'Atalanta.

Restano in corsa comunque anche Antonio Conte il quale ebbe un'offerta dal Napoli ad ottobre e Stefano Pioli. Su quest'ultimo, rivela il Corriere dello Sport, l'idea è nata proprio a ridosso della Supercoppa in Arabia Saudita. Tiene botta anche la pista Italiano, ma adesso in testa c'è Gasperini. De Laurentiis ha infatti aperto alla difesa a tre, un indizio di non poco conto.