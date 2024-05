Il Mattino - Gasperini non è convinto di lasciare l'Atalanta: forse ha già detto no al Napoli

Calciomercato Napoli - Gian Piero Gasperini vince con l'Atalanta l'Europa League e viene corteggiato dal Napoli per iniziare una nuova avventura dopo 8 anni a Bergamo. Intanto, ci sono aggiornamenti su quello che potrebbe accadere da un momento all'altro.

Gasperini-Napoli, la risposta

Siamo alla resa dei conti per il nuovo allenatore del Napoli: Gasperini che ha vinto l'Europa League, Pioli che lascia il Milan, Italiano a un passo dall'addio alla Fiorentina e Conte che attende pazientemente. De Laurentiis ora ha tutto ciò che gli serve: deve scegliere.

Gasperini dà la sensazione di essere pronto a dire no alla corte del Napoli. Forse lo ha già detto rivela Il Mattino. Ma chissà. D'altronde, quella di queste ore non è proprio un'immagine edificante per il patron azzurro che ha solo fatto un'offerta economica, illustrato un progetto di ambizioso rilancio e lusingato un tecnico che ha portato l'Atalanta a conquistare una storica Europa League. Ma pare che l'allenatore non è convinto di lasciare l'Atalanta adesso. L'abbraccio dei tifosi è stato travolgente. In queste ore, poi, nel repertorio antico e piuttosto bacchettone, quasi tutta Italia fa il tifo per la moglie e i figli (l'Atalanta), visto il paragone molto indelicato in cui si è lasciato andare l'allenatore.