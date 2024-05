Gasperini indeciso, De Laurentiis ha già un piano B: ecco con quale allenatore chiuderebbe

E se Gasperini decidesse alla fine di restare ancora all'Atalanta? L'edizione odierna del Corriere dello Sport non esclude del tutto questo scenario sottolineando come il Napoli comunque avrebbe le spalle coperte nel caso. De Laurentiis ha messo Gasperini in cima alla lista, ma ha chiaramente anche un piano B pronto da tempo qualora qualcosa non andasse per il verso giusto con il tecnico di Grugliasco.

