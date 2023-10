Garcia sfida Ancelotti, il francese ha un'idea in testa per domani

Ultime notizie Napoli - Una sfida nella sfida, quella tra Rudi Garcia e Carlo Ancelotti, in programma domani sera alle 21. Il Corriere del Mezzogiorno parla dei due allenatori di Napoli e Real Madrid.

La squadra partenopea ritrova re Carlo dopo l’ammutinamento di alcuni calciatori e il divorzio ufficiale nell’ormai lontano 10 dicembre 2019, Carlo Ancelotti è pronto a ritrovare il Napoli da avversario:

“Ancelotti sfiderà il Napoli per la tredicesima e quattordicesima volta in carriera: il bilancio sorride nettamente, finora da avversario si è imposto nove volte, ha pareggiato una volta e perso solo in due occasioni. Ancelotti non sfidava il Napoli dal 22 marzo 2009, non ha mai sfidato il Napoli in Champions League, sarà la prima volta.

Al confronto Garcia ha vinto sicuramente di meno: un campionato francese con il Lille nel 2010-2011, e una coppa di Francia nello stesso anno. Con il Lione raggiunge la semifinale di Champions League e viene eliminato dal Bayern Monaco che poi vincerà. Adesso questa nuova avventura nel Napoli, la sfida al Real Madrid con l’intenzione di mettergli lo sgambetto”