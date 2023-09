Garcia a rischio esonero? Gazzetta: la posizione non è proprio solida. Il problema è il feeling con la squadra

C'è un problema Garcia nel Napoli? Stando a quanto sostiene questa mattina la Gazzetta dello Sport, la posizione dell'allenatore francese non è proprio solida. Più che le critiche esterne, il feeling con la squadra non sembra essere al top secondo la tesi del quotidiano.

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport:

"Il problema non è una piazza - già molto critica - ma il feeling con la squadra e l’autostima dei singoli e anche in quanto gruppo. Precarietà La posizione del francese non è proprio solida. E gli scricchiolii vanno analizzati perché entriamo nella fase calda della stagione e non si può rischiare in autunno di trovarsi tagliati fuori da qualche obiettivo importante, si chiami campionato o Champions.

Mercoledì a Braga bisogna vincere ad ogni costo per invertire la tendenza e non rischiare di partire col piede sbagliato anche in Europa. Quella che garantisce i maggiori introiti al club. Lo stesso presidente De Laurentiis deve riflettere, perché dietro il negazionismo su Spalletti c’è la sua ideologia. Che va bene solo se porta risultati".