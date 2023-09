Tour de force per il Napoli, Garcia prepara il turnover! CorSport: diverse mosse a sorpresa

Notizie Napoli calcio. La stagione calcistica inizia ad entrare nel vivo: il Napoli di Garcia scalda i motori ed è atteso dal primo ciclo di ferro che dalla prossima settimana vedrà iniziare anche la Champions League con la trasferta a Braga.

Napoli, Garcia pensa al turnover

Si giocherà ogni tre giorni ed a ritmi sostenuti, per questo motivo il Corriere dello Sport parla di iniziale turnover per Garcia. Il tecnico, oltre ai soliti Raspadori e Simeone in attacco, sta pensando a tutte le alternative presenti in rosa:

Adesso diventa una prova di sopravvivenza, sette gare in rapida sequenza, una ogni tre o quattro giorni, con l’ansia da prestazione che afferra alla gola e il turnover che va modellato: Di Lorenzo viaggia ad andatura insostenibile e Zanoli è un’ alternativa sulla quale puntare; in mezzo alla difesa, Rrahmani e Juan Jesus sono diventati la coppia, ma Ostigard reclama spazi e Natan è un investimento - con le garanzie di Micheli - da scongelare; a metà campo, alle spalle del terzetto elegante, c’è Elmas, che non deve aggiungere altro a ciò che ha dimostrato, e però pure Gaetano e Cajuste sperano di essere interpellato.