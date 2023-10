"Non ci sono tanti Spalletti in giro", CorSport: il messaggio in codice di Garcia dopo le parole di ADL

Notizie calcio. Antonio Giordano, sulle colonne del Corriere dello Sport nel suo editoriale, ha analizzato lo sfogo avuto ieri da Rudi Garcia nella conferenza pre Verona-Napoli:

Ci può stare che in un momento delicato della propria carriera, dinnanzi ad un’idea che sembra possa sgonfiarsi (o anche no), un allenatore, nella solitudine più assoluta, mentre dà per sicuro che per Adl certe voci possano rappresentare «pettegolezzi con cui si intende demolire la figura del nostro tecnico», scopre che per De Laurentiis «non ci sono tanti Spalletti o un altro Sarri capaci di deliziarci con la loro linea alta del 4-3-3». E ragionando tra sé e sé, Rudi e Garcia può darsi abbiano voluto semplicemente tutelare la propria dignità, ferita «per quella mancanza di rispetto nei propri confronti». Un messaggio in codice e amici (e nemici) come prima.