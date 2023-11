Garcia ha scelto il tridente per il Derby: sorpresa in difesa e a centrocampo

Napoli - Rudi Garcia ha fatto le sue scelte per il Derby contro la Salernitana. La formula Politano-Raspadori-Kvaratskhelia funziona e intende dimostrarlo pure contro i granata di Pippo Inzaghi. Garcia studia pure la variante Simeone-Raspadori, ma sembra più una soluzione in corso d’opera, qualora ci fosse bisogno di sbloccare l’equilibrio con la trazione anteriore. L’altra novità, Matias Olivera: sarà lui a giocare a sinistra confermando così l’alternanza con Mario Rui. In mediana, invece, si rivedrà Anguissa.