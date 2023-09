Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive dell'unico precedente di Rudi Garcia contro il Braga:

"Garcia ha già incontrato i portoghesi ai sedicesimi di Europa League, quando sedeva sulla panchina del Marsiglia, riuscendo a passare il turno e arrivando a giocarsi la finale (persa) contro l’Atletico Madrid. Snodo decisivo per il Napoli e per Rudi che confidano nella Champions per ritrovare forza, gioco, identità e spirito di squadra. De Laurentiis attende fiducioso".