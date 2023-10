Il Mattino promuove Garcia a metà: il suo Napoli gioca da primo della classe, ma si fa fatica a capire i cambi

Notizie calcio. L'edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la concente e sfortunata sconfitta rimediata ieri sera dal Napoli contro il Real Madrid.

Il quotidiano si è soffermato anche sulle scelte di Garcia, ecco quanto scritto:

Partenza strepitosa, dominio totale anche sotto il profilo tattico e gara giocate costantemente senza titubanza, da primi della classe anche in Europa. Solo che di là che un marziano di nome Bellingham che veramente strappa l’equilibrio.C’è un divario di qualità che col passare dei minuti aumenta. Ancelotti, poi, doveva godersi la sua vendetta perfetta: ma bene anche la reazione dopo il ribaltone. I cambi dei migliori in campo si fa fatica a comprenderli, ma certo il gol del 3-2 è un mix di ingenuità di Meret e di sfortuna. Gli applausi dei 55 mila sono la prova del grande spettacolo andato in scena.