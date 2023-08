Garcia dice addio a Spalletti: meno 4-3-3 e più anarchia, nuovo modulo e probabile formazione

Ora che il campionato di Serie A 2023-2024 sta per cominciare, è tempo che Rudi Garcia dica definitivamente addio a Spalletti e dia vita ad un nuovo ciclo. A cominciare dal modulo: secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, la filosofia del tecnico francese è chiara. "Meno 4-3-3 e più anarchia" in mezzo al campo, con la possibilità di variare verso il 4-2-4, il 4-4-2 o il 4-2-3-1.

?Ma non solo: le differenze tra Garcia e Spalletti saranno anche di natura tattica. Il nuovo allenatore del Napoli ha lavorato molto in ritiro affinché la squadra perdesse l'abitudine ad alzare troppo la linea difensiva in fase di non possesso, provando a mantenere la squadra più bassa e puntando su pressing e possesso palla.

Frosinone-Napoli

Ultime notizie. In vista di Frosinone-Napoli, prima partita stagionale prevista per sabato 19 agosto alle ore 18:30, la probabile formazione abbozzata dal Mattino dovrebbe essere la seguente: