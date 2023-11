Garcia al bivio: vuole scacciare le voci sull'esonero

Napoli - Può essere decisiva Napoli Empoli per Rudi Garcia che è sotto processo in città con i tifosi stufi della sua gestione. Il club e De Laurentiis però danno fiducia al tecnico francese che vuole scacciare le voci sull'esonero.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli prova a rilanciarsi e si affida Rudi Garcia in questo mezzogiorno di fuoco a Fuorigrotta. Il Napoli non può fermarsi, perché finora i passaggi a vuoto casalinghi sono stati più delle vittorie e dunque serve anche la massima concentrazione. Se arrivasse un risultato negativo in serata potrebbe essere anche agganciato o superato al quarto posto dall’Atalanta.

In mezzo fra queste possibilità balla il futuro di Rudi Garcia. Perché è logico che il presidente Aurelio De Laurentiis debba salvaguardare investimenti e prospettive del club campione d’Italia e proprio la qualificazione alla prossima Champions è un caposaldo che non può essere messo in discussione. Il Napoli vuole svoltare e Garcia che è al bivio vuole scacciare le voci sull'esonero.