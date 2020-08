Galliani scherza: "Pirlo allenatore della Juve? Ha avuto culo, l'ho chiamato: rideva come un matto al telefono"

Serie A - Adriano Galliani ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport

Pirlo alla Juve, una storia relativamente inattesa: i tempi cambiano gli snodi chiave di un’esistenza e di una carriera.

"Ho avuto culo".

Prego, Galliani?

"Andrea l’ho appena sentito al telefono, rideva come un matto".

E come non potrebbe? Prima esperienza da allenatore, alla Juventus.

"Non solo per quello, anche per quello. C’eravamo visti a Monzello il 5 agosto per l’amichevole del Monza con l’Under 19 della Juve e gli avevo detto “vedrai, Andrea, che farai una grande carriera, sei destinato ad avere successo anche come tecnico». Ma non pensavo che potesse impiegare solo tre giorni per arrivare alla panchina della Juve. Immaginavo, che so, tra qualche mese (sorride, nda). Mentre glielo ricordavo lui rideva. Troppo forte, Andrea".