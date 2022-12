Galli: "Il Napoli resta favorito, ha un grande impianto di gioco! Ogni punto che ha messo tra sé e le rivali è meritato"

Filippo Galli, ex difensore del Milan, parla alla Gazzetta dello Sport.

“Tutto aperto, la sosta può aver sparigliato le carte. Le prime due-tre giornate aiuteranno a capire se gli equilibri sono rimasti gli stessi. Il Napoli resta favorito, ha un grande impianto di gioco e quel vantaggio in classifica... Ogni punto che ha messo tra sé e le rivali è meritato. Il Milan perché riparte da una certezza: Pioli ha una profonda conoscenza del capitale umano a disposizione. Occhio a Maignan, però, se l’assenza dovesse prolungarsi troppo a lungo rischia di incidere in negativo. La Juve è abituata a stare ai piani alti e ritroverà giocatori importanti, da Chiesa a Di Maria che da campione del mondo avrà gli stimoli giusti per alzare il livello”