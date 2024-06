Gaetano potrebbe lasciare Napoli a titolo definitivo: i dettagli

Calciomecato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito

"Il mercato azzurro è comunque condizionato dall’affaire Osimhen, con le big d’Europa non disposte ad accollarsi la mostruosa clausola del nigeriano. Manna è alle prese anche con le cessioni. Ci sono diverse uscite, tra le quali quelle di Mario Rui che si sta guardando intorno in Portogallo, ma anche il ritorno dei prestiti di Alessandro Zanoli (che ha giocato nella Salernitana) e di Gianluca Gaetano. Per entrambi si potrebbero profilare anche delle cessioni definitive".