Gaetano-Napoli, Gazzetta: la scelta definitiva di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha deciso il futuro di Gianluca Gaetano. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che dà ulteriori dettagli sul calciatore attualmente in prestito alla Cremonese.

"Se sarà decisivo per lo sbarco in Serie A della Cremonese non si sa ancora, quello che sembra certo è che in estate Gaetano tornerà a Napoli, squadra proprietaria del cartellino e che l’ha lanciato fin dalle giovanili. Ora, da Castelvolturno, lo stanno seguendo a distanza, con l’intenzione appunto di riportarlo a casa dopo un po’ di sana gavetta, sulla falsariga di quello accaduto una decina di anni fa con Lorenzo Insigne, tornato trasformato dall’esperienza al Pescara di Zeman".