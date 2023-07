Gaetano e Lozano out a Dimaro, ecco quando rientreranno in gruppo: ultimatum di ADL per il Chuky

Ritiro Napoli - Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, seppur convocati per il ritiro a Dimaro Gaetano e Lozano non sono disponibili.

Il centrocampista classe ‘2000 si dedicherà alla riabilitazione, rientrerà in gruppo a Castel Di Sangro mentre il Chucky, che ieri è stato visitato all’Isokinetic di Bologna per monitorare la distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina il 7 maggio scorso, avrà bisogno di almeno un mese per tornare in gruppo.

Lozano è in dubbio anche per la prima di campionato a Frosinone se il mercato non dovesse scrivere altre pagine per il suo futuro. Saranno decisivi i colloqui con Garcia, la linea di De Laurentiis è chiara: rinnovo al ribasso o cessione.