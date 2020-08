Il Mattino - Gaetano alla Cremonese e Tutino alla Salernitana, operazioni definite! Hysaj si vede respingere una richiesta di rinnovo

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, bisogna togliere dei posti a tavola. Vendere, priorità assoluta. Come i 140-170 milioni che il Napoli prevede di incassare dalle cessioni. Giuntoli è arrivato per conto suo ieri a Castel di Sangro. Sarà un ritiro movimentato, il suo, su e giù per chiudere le operazioni in uscita. Milik e Maksimovic ancora lì a bloccare le mosse azzurre, Koulibaly e Allan e la corsa al ribasso di Manchester City ed Everton pesano come macigni per le trame di De Laurentiis.

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli.

Senza trascurare il ruolo obliquo di Hysaj, il cui futuro appare fragile dopo l'ennesima richiesta (respinta) in sede di rinnovo. Ci sono, poi, i classici in esubero come Younes, Ounas, Llorente, Ghoulam, Malcuit, Ciciretti. Intanto due trattative in fase di definizione: Gaetano andrà alla Cremonese mentre Tutino è stato promesso alla Salernitana di Lotito.