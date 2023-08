"E' tanta roba", retroscena da Castel Volturno su Gabri Veiga: fu l'ultima idea di Giuntoli

Notizie Napoli calcio. Gabri Veiga è sempre più vicino ad indossare la maglia del Napoli: si attende il via libera della cessione di Zielinski all'Al Ahli per completare le pratiche burocratiche e permettere al talentuoso centrocampista del Celta Vigo di approdare alla corte di Rudi Garcia.

Gabri Veiga-Napoli, il retroscena

Intanto l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un interessante retroscena proprio su Gabri Veiga:

Come dicono a Castel Voltuno, «è tanta roba» e ricorda Piotr, che sa fare il 4-3-3 o può stare nel 4-2-3-1, che ha corsa, dribbling secco, un pieno di fantasia e di freschezza da sfruttare per un quinquennio. Gabri Veiga è entrato di diritto, sin da marzo, nel listone della spesa del Napoli, fu l’ultima idea di Giuntoli, che lo seguì di persona, lo studiò attraverso i video, mise assieme talmente tante relazioni da restarne stordito, anche per la presenza della clausola.