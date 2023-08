Gabri Veiga-Napoli, ci siamo! Romano annuncia: "Accordo raggiunto per 36 milioni, pronti documenti e visite mediche"

Notizie Napoli calcio. Si avvicina sempre di più l'arrivo in azzurro di Gabri Veiga: il talentuoso centrocampista potrebbe a breve lasciare il Celta Vigo ed è in attesa di avere il via libera per partire verso Napoli.

Gabri Veiga-Napoli, le ultime

Aggiornamenti importanti sulla trattativa Napoli-Gabri Veiga sono stati riportati dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter:

Gabri Veiga al Napoli, ci siamo! Accordo verbale raggiunto € 36 milioni bonus inclusi al Celta Vigo per il talentuoso centrocampista spagnolo. 30 milioni di quota fissa più € 6 milioni di pacchetti aggiuntivi. Documenti da preparare e poi tempo per le visite mediche.