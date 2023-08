Retroscena Gabri Veiga, Gazzetta: affare con il Napoli arenato già lunedì. Ecco chi l'ha convinto ad accettare l'Al Ahli

Calciomercato Napoli - Il blitz dell'Al Ahli per Gabri Veiga sembra dunque essere quello decisivo. Il club saudita accontenterà sia il Celta con il pagamento dell'intera clausola sia il calciatore come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Nel dettaglio, il quotidiano rivela chi è stato decisivo nell'opera di convincimento di Gabri Veiga in ottica Al Ahli.

Gabri Veiga ceduto Al Ahli

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il trasferimento di Veiga in Arabia Saudita: