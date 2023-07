Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al futuro di Victor Osimhen che, a meno di clamorose offerte, dovrebbe restare in azzurro:

"Entro la fine della prossima settimana è previsto pure l’arrivo in Val di Sole di Osimhen, che sta continuando a trattare a distanza il rinnovo del suo contratto con De Laurentiis e dovrebbe alla fine restare in azzurro: in mancanza di un’offerta indecente".