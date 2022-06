Futuro Mertens, Il Mattino: resta viva la pista Lazio con Sarri

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli continua a tenere banco la questione Mertens. Il belga è in scadenza di contratto domani e ad oggi le sue richieste sono state rispedite al mittente da De Laurentiis.

L'addio di Mertens al Napoli è dunque dietro l'angolo. Come riporta Il Mattino, il miglior marcatore della storia azzurra si sta guardando intorno per capire da dove ripartire:

All'appuntamento invernale in Qatar, infatti, Mertens vuole arrivare pronto: per non perdere il suo posto in una delle nazionali candidate al titolo, ma anche per arrivare nelle migliori condizioni atletiche al raduno con i suoi compagni. Inutile negare che il feeling con Maurizio Sarri - l'allenatore che gli ha cambiato il ruolo e la vita calcistica - sia rimasto saldissimo e che l'ipotesi Lazio non è mai tramontata,