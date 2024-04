Futuro già deciso per Calzona, ma c'è un alibi che De Laurentiis vuole evitare

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a cosa sta accadendo in casa SSC Napoli:



"Il ko contro l’Atalanta ha inoltre deciso pure la sorte di Calzona, la cui conferma era (ed è) subordinata soltanto al miracolo di una qualificazione per la zona Champions. Il toto allenatore per la prossima stagione è in stato avanzato ( si spazia da Conte a Italiano, passando per Possanzini) e la precarietà rischia di diventare l’ennesimo alibi per i giocatori. Per questo De Laurentiis è piombato a Castel Volturno: le ultime otto giornate possono diventare una via crucis".