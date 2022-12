Fuorigioco semiautomatico Serie A, Gazzetta: verrà introdotto nel girone di ritorno, la data

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il fuorigioco semiautomatico in serie A slitta di qualche giorno. Inizialmente sarebbe dovuto entrare in vigore il 4 gennaio mentre adesso la nuova data prevista è quella del 27 gennaio:

"Il presidente della Lega calcio Lorenzo Casini era stato chiaro qualche giorno fa. «Siamo pronti ad applicare, anche in Italia, come al Mondiale, il fuorigioco semiautomatico già dalla ripresa del campionato il prossimo 4 gennaio» aveva detto in un’intervista a Rai Italia. Tutto sarebbe pronto e anche sabato (dopodomani) ci sarà un riunione a Lissone degli arbitri per fare l’ennesima esercitazione al fine di utilizzare il prima possibile il sistema del fuorigioco semiautomatico. Ma? Ma c’è sempre un ma. Perché nel frattempo pare che la Figc, ovvero la Federcalcio che già aveva pensato il tutto con più prudenza, abbia intenzione sì di cominciare come effettivamente ha annunciato la Lega Calcio – e come no –ma semmai di allungare di pochissimo i tempi. Se ne parlerà, questo è certo. Ma sempre di gennaio si tratterebbe: il 27, prima gara del girone discendente. Quindi all’inizio del ritorno. Naturalmente la scelta definitiva sarà condivisa da Lega e Figc stesse con la componente arbitrale – comunque già attrezzatissima – pronta a partire"