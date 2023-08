Frosinone-Napoli, le probabili scelte di Garcia: scalpita Cajuste, ballottaggi in attacco e difesa

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo, sabato alle ore 18.30 inizierà il campionato del Napoli campione d'Italia: il percorso di difesa del titolo comincerà da Frosinone e c'è tanta attesa nel capire quali saranno le prime scelte di Rudi Garcia.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sulle ultime di formazione in casa Napoli, con il tecnico Rudi Garcia che ha ancora diversi dubbi:

Juan Jesus sembra in vantaggio sul connazionale Natan, ed è una sensazione; Elmas, che a Castel di Sangro si è fermato per precauzione al termine del primo tempo dell’ultima amichevole, ha maggiori conoscenze di metodi e sistemi rispetto a Cajuste, che però ha la benedizione di Garcia, e dunque entra nelle opzioni; e infine va scelto il protagonista di destra, perché ormai sono in tre a giocarsi il posto: Politano ha qualche chanche in più rispetto a Lozano, che deve sempre discutere del rinnovo, e poi c’è Raspadori.