Frenata Perez-Napoli, il problema è la lista: senza la cessione di Ostigard sarà messo fuori rosa uno tra Demme e Zielinski

Calciomercato Napoli - Si ferma di botto il trasferimento di Perez al Napoli nonostante l'accordo totale raggiunto in ogni minimo dettagli tra Napoli e Udinese. Ora De Laurentiis e Pozzo attendono per l'ufficialità del centrale argentino. Serve sistemare un dettaglio importante.

Perez Napoli: un giocatore va fuori rosa

Nehuen Perez giocherà con l’Udinese contro l’Atalanta e Leo Ostigard sarà a disposizione del Napoli con la Lazio.

E' stato il presidente De Laurentiis dopo l’Assemblea di Lega che ha confermato lo stallo della trattativa anche se c'è accordo totale a 18 milioni con l'Udinese. La frenata nella trattativa per Ostigard che rischia di non andare né al Genoa né all'Udinese. si crea quindi un problema lista per il campionato e uno tra Demme e Zielinski è seriamente a rischio secondo il Corriere dello Sport.

Se lunedì Ostigard non sarà ceduto i posti da liberare nell’elenco da presentare dopo il mercato diventerebbero due: problema vero. Tutti i discorsi, comunque, sono stati rimandati a lunedì, ovvero al rientro dalla trasferta di Roma con la Lazio all’Olimpico: il Napoli vuole ufficializzare in fretta l’acquisto di Perez e regalare a Mazzarri il rinforzo in difesa richiesto sin dalla vigilia dell’apertura del mercato.